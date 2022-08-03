О любви (фильм, 2016) смотреть онлайн

Анна Каренина 21 века пытается сделать правильный выбор. Драма о борьбе с собой с Аней Чиповской в главной роли.



Нина замужем за своим университетским преподавателем и, как ей кажется, вполне счастлива. Правда, Александр гораздо больше интересуется Китаем и его культурой, чем своей женой. Еще одна проблема их отношений — долг по ипотеке, который супруги оказались не в состоянии выплачивать. Решая финансовые вопросы, Нина знакомится с сотрудником банка Сергеем, и эта встреча меняет ее жизнь. Брак Сергея и ее собственный не останавливают влюбленных — новое влечение открывает юной Нине, что такое настоящая любовь.



Будут ли влюбленные счастливы или этот роман лишь обречет на страдания обе их семьи? Пронзительная мелодрама «О любви» 2016 года доступна к просмотру онлайн на Wink.

