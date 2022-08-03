О любви (фильм, 2016) смотреть онлайн
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О фильме
Анна Каренина 21 века пытается сделать правильный выбор. Драма о борьбе с собой с Аней Чиповской в главной роли.
Нина замужем за своим университетским преподавателем и, как ей кажется, вполне счастлива. Правда, Александр гораздо больше интересуется Китаем и его культурой, чем своей женой. Еще одна проблема их отношений — долг по ипотеке, который супруги оказались не в состоянии выплачивать. Решая финансовые вопросы, Нина знакомится с сотрудником банка Сергеем, и эта встреча меняет ее жизнь. Брак Сергея и ее собственный не останавливают влюбленных — новое влечение открывает юной Нине, что такое настоящая любовь.
Будут ли влюбленные счастливы или этот роман лишь обречет на страдания обе их семьи? Пронзительная мелодрама «О любви» 2016 года доступна к просмотру онлайн на Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Владимир
Бортко
- Актриса
Аня
Чиповская
- Актёр
Дмитрий
Певцов
- Актёр
Алексей
Чадов
- Актёр
Александр
Лыков
- Актриса
Мария
Миронова
- ОПАктриса
Ольга
Павлюкова
- КБАктриса
Клавдия
Белова
- ББАктёр
Борис
Бирман
- ПЖАктёр
Петр
Журавлев
- ДРАктёр
Даниил
Рожков
- Сценарист
Владимир
Бортко
- ВМСценарист
Валерий
Мнацаканов
- НБПродюсер
Наталия
Бортко
- ЕИПродюсер
Елена
Иванова
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хошабаев
- ЕШХудожница
Екатерина
Шапкайц
- ПБХудожник
Петр
Багаев
- МСМонтажёр
Мария
Сергеенкова
- ЕИОператор
Елена
Иванова
- МДКомпозитор
Максим
Дунаевский