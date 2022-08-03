О чем говорят мужчины. Продолжение (фильм, 2018) смотреть онлайн
9.32018, О чем говорят мужчины. Продолжение
Комедия94 мин18+
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О фильме
Жизнь подкидывает участникам неунывающей четверки всe больше проблем, и в один обычный день Саша, Лeша, Слава и Камиль решают взять билет до Питера, чтобы побыть вместе без всякого формального повода. Романтика поезда поможет героям по-новому взглянуть на трудности и многое понять о себе.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ФФРежиссёр
Флюза
Фархшатова
- Актёр
Леонид
Барац
- Актёр
Александр
Демидов
- Актёр
Камиль
Ларин
- Актёр
Ростислав
Хаит
- Актёр
Алексей
Барабаш
- Актриса
Елена
Подкаминская
- Актриса
Татьяна
Догилева
- Актриса
Кристина
Бабушкина
- Актёр
Михаил
Прохоров
- АКАктриса
Анастасия
Караулова
- Сценарист
Леонид
Барац
- СПСценарист
Сергей
Петрейков
- Сценарист
Ростислав
Хаит
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- СППродюсер
Сергей
Петрейков
- Продюсер
Леонид
Барац
- Продюсер
Ростислав
Хаит
- ОШХудожница
Ольга
Шак
- АВОператор
Антуан
Вивас-Денисов
- БКомпозитор
Би-2
- Композитор
Александр
Уман
- Композитор
Егор
Бортник