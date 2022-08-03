О чем говорят мужчины. Продолжение
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О чем говорят мужчины. Продолжение

О чем говорят мужчины. Продолжение (фильм, 2018) смотреть онлайн

9.32018, О чем говорят мужчины. Продолжение
Комедия94 мин18+

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О фильме

Жизнь подкидывает участникам неунывающей четверки всe больше проблем, и в один обычный день Саша, Лeша, Слава и Камиль решают взять билет до Питера, чтобы побыть вместе без всякого формального повода. Романтика поезда поможет героям по-новому взглянуть на трудности и многое понять о себе.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «О чем говорят мужчины. Продолжение»