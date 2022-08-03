О чем говорят мужчины. Продолжение (фильм, 2018) смотреть онлайн

Жизнь подкидывает участникам неунывающей четверки всe больше проблем, и в один обычный день Саша, Лeша, Слава и Камиль решают взять билет до Питера, чтобы побыть вместе без всякого формального повода. Романтика поезда поможет героям по-новому взглянуть на трудности и многое понять о себе.

