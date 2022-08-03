Нулевой километр
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Нулевой километр (фильм, 2007) смотреть онлайн

8.32007, Нулевой километр
Триллер, Мелодрама86 мин18+

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О фильме

Триллер о цене амбиций и жестоких правилах жизни в столице. «Нулевой километр» — фильм 2007 года от режиссера Павла Санаева со Светланой Ходченковой.

Двое молодых людей приезжают в Москву, полные надежд и амбиций. Костя мечтает стать успешным клипмейкером, а его друг Олег попадает в поле зрения влиятельного предпринимателя Шепилова, который устраивает его работать в агентство недвижимости. Кажется, что пути друзей разошлись, но это ненадолго. Костя влюбляется в Алину, бывшую девушку Шепилова, которую тот не хочет отпускать. В итоге роман Кости оборачивается драмой, а опасности, с которыми сталкивается Олег по работе, затрагивают и его товарища.

Удастся ли ребятам все же покорить Москву, выжить и не потерять себя? Узнаете в драматическом триллере «Нулевой километр» (2007).

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Нулевой километр»