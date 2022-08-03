Нулевой километр (фильм, 2007) смотреть онлайн
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О фильме
Триллер о цене амбиций и жестоких правилах жизни в столице. «Нулевой километр» — фильм 2007 года от режиссера Павла Санаева со Светланой Ходченковой.
Двое молодых людей приезжают в Москву, полные надежд и амбиций. Костя мечтает стать успешным клипмейкером, а его друг Олег попадает в поле зрения влиятельного предпринимателя Шепилова, который устраивает его работать в агентство недвижимости. Кажется, что пути друзей разошлись, но это ненадолго. Костя влюбляется в Алину, бывшую девушку Шепилова, которую тот не хочет отпускать. В итоге роман Кости оборачивается драмой, а опасности, с которыми сталкивается Олег по работе, затрагивают и его товарища.
Удастся ли ребятам все же покорить Москву, выжить и не потерять себя? Узнаете в драматическом триллере «Нулевой километр» (2007).
Рейтинг
- АЛАктёр
Александр
Лымарев
- Актриса
Светлана
Ходченкова
- Актёр
Иван
Жидков
- Актёр
Константин
Крюков
- Актёр
Дмитрий
Нагиев
- ДГАктёр
Дмитрий
Голубочкин
- КИАктриса
Карина
Иванова
- Актриса
София
Каштанова
- Актриса
Елена
Аросьева
- Актёр
Михаил
Полицеймако
- ЛЛПродюсер
Леонид
Литвак
- СБПродюсер
Сергей
Бобков
- ИЛМонтажёр
Игорь
Литонинский
- АНОператор
Александр
Носовский
- ВСКомпозитор
Всеволод
Саксонов
- АККомпозитор
Андрей
Комиссаров
- МЛКомпозитор
Маттиас
Линдблом