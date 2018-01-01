Wink
Новогодняя жена
Актёры и съёмочная группа фильма «Новогодняя жена»

Актёры и съёмочная группа фильма «Новогодняя жена»

Режиссёры

Светлана Музыченко

Режиссёр

Актёры

Карина Андоленко

АктрисаДаша
Сергей Перегудов

АктёрМаксим Малявкин
Алёна Яковлева

Актрисамама Максима
Александр Арсентьев

АктёрИгорь
Антон Васильев

АктёрДима
Светлана Колпакова

АктрисаМарина
Алексей Гришин

АктёрСергей
Анна Донченко

АктрисаСвета
Даниил Эйдлин

Актёрменеджер Денис Маркин
Елена Ефимова

Актрисасоседка

Сценаристы

Екатерина Григорьева

Сценарист
Марина Степнова

Сценарист

Продюсеры

Анастасия Шипулина

Продюсер
Родион Павлючик

Продюсер
Александр Кушаев

Продюсер
Елена Ефимова

Продюсер

Художники

Татьяна Платонова

Художница

Монтажёры

Максим Левченко

Монтажёр

Операторы

Руслан Герасименков

Оператор

Композиторы

Игорь Холопов

Композитор