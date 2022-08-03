Wink
Новогодняя жена

Новогодняя жена (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Новогодняя жена
Комедия93 мин18+

О фильме

В самый разгар вечеринки в клубе Даша и Максим встречают друг друга…и просыпаются в одной постели… Решив, что их свела сама судьба, герои …подают заявление в ЗАГС, предварительно заключив пари: если в течение месяца им удастся не просто прожить вместе, дело закончится свадьбой.

Актёры и съёмочная группа фильма «Новогодняя жена»