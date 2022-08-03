Новогодняя жена (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Новогодняя жена
Комедия93 мин18+
О фильме
В самый разгар вечеринки в клубе Даша и Максим встречают друг друга…и просыпаются в одной постели… Решив, что их свела сама судьба, герои …подают заявление в ЗАГС, предварительно заключив пари: если в течение месяца им удастся не просто прожить вместе, дело закончится свадьбой.
ЖанрКомедия
КачествоSD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb
- СМРежиссёр
Светлана
Музыченко
- Актриса
Карина
Андоленко
- СПАктёр
Сергей
Перегудов
- Актриса
Алёна
Яковлева
- Актёр
Александр
Арсентьев
- Актёр
Антон
Васильев
- Актриса
Светлана
Колпакова
- Актёр
Алексей
Гришин
- АДАктриса
Анна
Донченко
- ДЭАктёр
Даниил
Эйдлин
- ЕЕАктриса
Елена
Ефимова
- ЕГСценарист
Екатерина
Григорьева
- МССценарист
Марина
Степнова
- АШПродюсер
Анастасия
Шипулина
- Продюсер
Родион
Павлючик
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЕЕПродюсер
Елена
Ефимова
- ТПХудожница
Татьяна
Платонова
- МЛМонтажёр
Максим
Левченко
- РГОператор
Руслан
Герасименков
- ИХКомпозитор
Игорь
Холопов