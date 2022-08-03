Новая Земля (фильм, 2008) смотреть онлайн

Во всем мире отменена смертная казнь. Тюрьмы переполнены. Всe больше средств требуется для содержания осужденных на пожизненное заключение. Международные организации принимают решение о проведении эксперимента. Россия предоставляет необитаемый остров на севере, где обустраивается небольшое поселение. Туда вывозится первая экспериментальная партия заключенных из России. Им предлагают начать новую жизнь, самим устроить свое общество. Однако поселенцы начинают жить по закону «Последний — мeртвый».

