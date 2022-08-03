Новая Земля (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Новая Земля
Фантастика, Драма114 мин18+
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О фильме
Во всем мире отменена смертная казнь. Тюрьмы переполнены. Всe больше средств требуется для содержания осужденных на пожизненное заключение. Международные организации принимают решение о проведении эксперимента. Россия предоставляет необитаемый остров на севере, где обустраивается небольшое поселение. Туда вывозится первая экспериментальная партия заключенных из России. Им предлагают начать новую жизнь, самим устроить свое общество. Однако поселенцы начинают жить по закону «Последний — мeртвый».
СтранаРоссия
ЖанрФантастика, Боевик, Драма
КачествоSD
Время114 мин / 01:54
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.6 IMDb
- АМРежиссёр
Александр
Мельник
- Актёр
Константин
Лавроненко
- Актёр
Марат
Башаров
- АФАктёр
Андрей
Феськов
- ПСАктёр
Павел
Сборщиков
- Актёр
Александр
Самойленко
- Актёр
Сергей
Колтаков
- ЕТАктёр
Евгений
Титов
- ВААктёр
Владислав
Абашин
- ЗЧАктёр
Заза
Чичинадзе
- ВЖАктёр
Виктор
Жалсанов
- ААСценарист
Ариф
Алиев
- ЛППродюсер
Леонид
Петров
- ВЧПродюсер
Вячеслав
Чернявский
- ВДХудожник
Владимир
Донсков
- СГХудожник
Сергей
Гудилин
- ГБХудожница
Гуля
Бейшенова
- ТДХудожница
Татьяна
Демидова
- АРХудожник
Александр
Рыбкин
- ОРМонтажёр
Олег
Раевский
- ИДОператор
Илья
Дёмин
- ГМКомпозитор
Глеб
Матвейчук
- АККомпозитор
Андрей
Комиссаров