Новая Земля
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Новая Земля (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Новая Земля
Фантастика, Драма114 мин18+

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О фильме

Во всем мире отменена смертная казнь. Тюрьмы переполнены. Всe больше средств требуется для содержания осужденных на пожизненное заключение. Международные организации принимают решение о проведении эксперимента. Россия предоставляет необитаемый остров на севере, где обустраивается небольшое поселение. Туда вывозится первая экспериментальная партия заключенных из России. Им предлагают начать новую жизнь, самим устроить свое общество. Однако поселенцы начинают жить по закону «Последний — мeртвый».

Страна
Россия
Жанр
Фантастика, Боевик, Драма
Качество
SD
Время
114 мин / 01:54

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Новая Земля»