Новая полицейская история (фильм, 2004) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Ребут культовой серии «Полицейская история» с Джеки Чаном, в котором упор сделан не только на экшн, но и на драматизм. Молодой человек Фрэнк Ченг Сю-Фунг обнаруживает в темном гонконгском переулке мертвецки пьяного мужчину средних лет. Судя по документам, это легендарный старший инспектор полиции Чан Квок-Винг. Год назад в ходе операции по захвату Банды Пятерых были убиты все подчиненные Винга, что и заставило его запить и впасть в депрессию. Фрэнк убеждает нового знакомого выйти из запоя и возобновить поиски бандитов, которые продолжают охотиться на стражей порядка. Постепенно Винг с напарником понимают, что полицейских убивают дети местной элиты. Зачем они это делают, станет ясно, если смотреть фильм «Новая полицейская история» онлайн в хорошем качестве на Wink.



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