Новая полицейская история (фильм, 2004) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Ребут культовой серии «Полицейская история» с Джеки Чаном, в котором упор сделан не только на экшн, но и на драматизм. Молодой человек Фрэнк Ченг Сю-Фунг обнаруживает в темном гонконгском переулке мертвецки пьяного мужчину средних лет. Судя по документам, это легендарный старший инспектор полиции Чан Квок-Винг. Год назад в ходе операции по захвату Банды Пятерых были убиты все подчиненные Винга, что и заставило его запить и впасть в депрессию. Фрэнк убеждает нового знакомого выйти из запоя и возобновить поиски бандитов, которые продолжают охотиться на стражей порядка. Постепенно Винг с напарником понимают, что полицейских убивают дети местной элиты. Зачем они это делают, станет ясно, если смотреть фильм «Новая полицейская история» онлайн в хорошем качестве на Wink.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Бенни
Чан
- Актёр
Джеки
Чан
- Актёр
Николас
Це
- Актриса
Чарли
Ен
- Актриса
Чарлин
Чой
- ДУАктёр
Дэниэл
У
- ДВАктёр
Дейв
Вон
- ЭОАктёр
Энди
Он
- ТИАктёр
Теренс
Инь
- КЦАктриса
Коко
Цзян
- ТХАктёр
Тони
Хо
- АЮСценарист
Алан
Юэнь
- Продюсер
Бенни
Чан
- ССПродюсер
Солон
Со
- БТПродюсер
Барби
Тун
- Продюсер
Джеки
Чан
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ЕБАктриса дубляжа
Елена
Борзунова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Комлев
- ДЧХудожник
Джеймс
Чу
- ОВХудожник
Оливер
Вон
- ДДХудожница
Джесси
Дай
- ЯЧМонтажёр
Яу
Чи-Вай
- ЭПОператор
Энтони
Пунь
- ТВКомпозитор
Томми
Вай