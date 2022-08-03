Ноттинг Хилл (фильм, 1999) смотреть онлайн

Романтическая комедия рассказывает историю о скромном владельце книжного магазина в Ноттинг Хилл, одиного из районов Лондона, жизнь которого резко меняется после того, как однажды кинозвезда заходит к нему в маленький книжный магазинчик, чтобы купить путеводитель…

