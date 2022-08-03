Ноттинг Хилл (фильм, 1999) смотреть онлайн
9.21999, Notting Hill
Драма, Мелодрама118 мин18+
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О фильме
Романтическая комедия рассказывает историю о скромном владельце книжного магазина в Ноттинг Хилл, одиного из районов Лондона, жизнь которого резко меняется после того, как однажды кинозвезда заходит к нему в маленький книжный магазинчик, чтобы купить путеводитель…
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время118 мин / 01:58
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Роджер
Мичелл
- Актриса
Джулия
Робертс
- Актёр
Хью
Грант
- РМАктёр
Ричард
МакКейб
- Актёр
Рис
Иванс
- ДДАктёр
Джеймс
Дрейфус
- ДМАктёр
Дилан
Моран
- РФАктёр
Роджер
Фрост
- Актёр
Генри
Гудман
- ДРАктёр
Джулиан
Райнд-Татт
- ЛКАктриса
Лорелей
Кинг
- Сценарист
Ричард
Кёртис
- Продюсер
Тим
Беван
- Продюсер
Ричард
Кёртис
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- Продюсер
Дункан
Кенуорси
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Казанцев
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- СМХудожница
Стефени
МакМиллан
- НММонтажёр
Ник
Мур
- МКОператор
Майкл
Коултер
- ТДКомпозитор
Тревор
Джонс