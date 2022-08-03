Ноттинг Хилл
Wink
Фильмы
Ноттинг Хилл

Ноттинг Хилл (фильм, 1999) смотреть онлайн

9.21999, Notting Hill
Драма, Мелодрама118 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Романтическая комедия рассказывает историю о скромном владельце книжного магазина в Ноттинг Хилл, одиного из районов Лондона, жизнь которого резко меняется после того, как однажды кинозвезда заходит к нему в маленький книжный магазинчик, чтобы купить путеводитель…

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ноттинг Хилл»