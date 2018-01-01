Wink
Фильмы
Ночной беглец
Актёры и съёмочная группа фильма «Ночной беглец»

Актёры и съёмочная группа фильма «Ночной беглец»

Режиссёры

Жауме Кольет-Серра

Jaume Collet-Serra
Режиссёр

Актёры

Лиам Нисон

Liam Neeson
АктёрJimmy Conlon
Юэль Киннаман

Joel Kinnaman
АктёрMike Conlon
Коммон

Common
АктёрAndrew Price
Эд Харрис

Ed Harris
АктёрShawn Maguire
Бойд Холбрук

Boyd Holbrook
АктёрDanny Maguire
Брюс Макгилл

Bruce McGill
АктёрPat Mullen
Дженезис Родригес

Genesis Rodriguez
АктрисаGabriela Conlon
Винсент Д’Онофрио

Vincent D'Onofrio
АктёрDetective John Harding
Лоис Смит

Lois Smith
АктрисаMargaret Conlon
Бо Напп

Beau Knapp
АктёрKenan Boyle

Сценаристы

Брэд Ингелсби

Brad Ingelsby
Сценарист

Продюсеры

Рой Ли

Roy Lee
Продюсер
Майкл Тадросс

Michael Tadross
Продюсер
Бруклин Уивер

Brooklyn Weaver
Продюсер
Жауме Кольет-Серра

Jaume Collet-Serra
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Иван Калинин

Актёр дубляжа
Александр Носков

Актёр дубляжа
Дмитрий Полонский

Актёр дубляжа
Евгений Вальц

Актёр дубляжа

Художники

Катрин Мари Томас

Catherine Marie Thomas
Художница

Операторы

Мартин Руе

Martin Ruhe
Оператор

Композиторы

Junkie XL

Композитор