Никто (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Казалось бы, совершенно обычный парень, но на что он способен в ярости?.. Фильм «Никто» — это американский боевик-триллер о простом аудиторе.
Однажды Хатч, ничем не примечательный аудитор, становится жер�твой грабителей. Все бы ничего, но им удается вывести его из себя так, что этот скромный парень решает поквитаться с ними, а заодно ввязывается в случайную драку с другими бандитами, среди которых оказывается важная в криминальных кругах шишка... Теперь Хатчу грозит гнев мафиози. Сможет ли он выбраться из этой заварушки?
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Информация
Рейтинг
- ИНРежиссёр
Илья
Найшуллер
- Актёр
Боб
Оденкёрк
- Актёр
Алексей
Серебряков
- Актриса
Конни
Нильсен
- Актёр
Кристофер
Ллойд
- МААктёр
Майкл
Айронсайд
- КСАктёр
Колин
Сэлмон
- БМАктёр
Билли
Маклеллан
- АМАктёр
Арая
Менгеша
- ГМАктёр
Гейдж
Манро
- ДКСценарист
Дерек
Колстад
- ДКПродюсер
Дерек
Колстад
- Продюсер
Дэвид
Литч
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Паляница
- Актёр дубляжа
Алексей
Серебряков
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Форостенко
- ИСАктёр дубляжа
Игорь
Старосельцев
- СМХудожница
Сара
МакКадден
- ППОператор
Павел
Погоржельский
- ДБКомпозитор
Дэвид
Бакли