Никто
Wink
Фильмы
Никто
8.72021, Nobody
Боевики, Криминал87 мин18+

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Никто (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Казалось бы, совершенно обычный парень, но на что он способен в ярости?.. Фильм «Никто» — это американский боевик-триллер о простом аудиторе.

Однажды Хатч, ничем не примечательный аудитор, становится жертвой грабителей. Все бы ничего, но им удается вывести его из себя так, что этот скромный парень решает поквитаться с ними, а заодно ввязывается в случайную драку с другими бандитами, среди которых оказывается важная в криминальных кругах шишка... Теперь Хатчу грозит гнев мафиози. Сможет ли он выбраться из этой заварушки?

Отличный актерский состав, оригинальность сюжета и качественная постановка экшен-сцен — «Никто» предлагает зрителям захватывающее кино с динамичными боями и невероятными перипетиями. «Никто» — смотреть онлайн приглашаем на видеосервисе Wink!

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Информация

Страна
США, Япония
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Никто»

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