Никто (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Казалось бы, совершенно обычный парень, но на что он способен в ярости?.. Фильм «Никто» — это американский боевик-триллер о простом аудиторе.



Однажды Хатч, ничем не примечательный аудитор, становится жер�твой грабителей. Все бы ничего, но им удается вывести его из себя так, что этот скромный парень решает поквитаться с ними, а заодно ввязывается в случайную драку с другими бандитами, среди которых оказывается важная в криминальных кругах шишка... Теперь Хатчу грозит гнев мафиози. Сможет ли он выбраться из этой заварушки?



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