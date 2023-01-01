Nighthawks (фильм, 1981) смотреть онлайн

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только на языке оригинала. Отчаянный сержант нью-йоркской полиции Дик Де Сильва привык ловить преступников в экстремальной ситуации «на живца», в роли которого всегда выступал он сам. Но «адреналиновой» службе приходит конец, после того, как героя переводят во вновь �созданное антитеррористическое подразделение.



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