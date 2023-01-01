Nighthawks (фильм, 1981) смотреть онлайн
1981, Nighthawks
Боевики, Криминал95 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Внимание! Фильм доступен только на языке оригинала. Отчаянный сержант нью-йоркской полиции Дик Де Сильва привык ловить преступников в экстремальной ситуации «на живца», в роли которого всегда выступал он сам. Но «адреналиновой» службе приходит конец, после того, как героя переводят во вновь �созданное антитеррористическое подразделение.
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb
- БМРежиссёр
Брюс
Мэлмат
- ГНРежиссё�р
Гэри
Нельсон
- Актёр
Сильвестр
Сталлоне
- БДАктёр
Билли
Ди Уильямс
- Актёр
Рутгер
Хауэр
- НДАктёр
Найджел
Девенпорт
- ЛВАктриса
Линдсей
Вагнер
- ДСАктёр
Джо
Спинелл
- ПХАктриса
Персис
Хамбатта
- ХТАктриса
Хилари
Томпсон
- УМАктёр
Уолтер
Мэтьюз
- ЭБАктёр
Э.
Брайан Дин
- ПССценарист
Пол
Силберт
- ДМПродюсер
Дэн
Малмут
- ХНПродюсер
Херб
Нанас
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- ФСХудожник
Фредерик
С. Уейлер
- ССМонтажёр
Стэнфорд
С. Аллен
- КХМонтажёр
Кристофер
Холмс
- ДАОператор
Джеймс
А. Контнер
- КЭКомпозитор
Кит
Эмерсон