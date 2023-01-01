Nighthawks
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Nighthawks (фильм, 1981) смотреть онлайн

1981, Nighthawks
Боевики, Криминал95 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только на языке оригинала. Отчаянный сержант нью-йоркской полиции Дик Де Сильва привык ловить преступников в экстремальной ситуации «на живца», в роли которого всегда выступал он сам. Но «адреналиновой» службе приходит конец, после того, как героя переводят во вновь созданное антитеррористическое подразделение.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Nighthawks»

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