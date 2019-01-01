Ничей (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
После смерти матери двенадцатилетнего Колю отправляют в детский дом. Оттуда его забирает Валентина. Эта одинокая пожилая женщина - его родная тётя, с которой он прежде не был знаком. Коля ждёт, что старший брат после освобожд�ения из тюрьмы приедет за ним, и они вместе вернутся домой.
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Рейтинг
- ЕТРежиссёр
Евгений
Татаров
- Актриса
Надежда
Маркина
- ОЧАктёр
Олег
Чугунов
- Актёр
Владимир
Меньшов
- Актриса
Галина
Бокашевская
- ВЯАктёр
Владимир
Ямненко
- ХФАктриса
Хельга
Филиппова
- Актёр
Сергей
Рост
- АШАктёр
Андрей
Шимко
- АМАктёр
Алексей
Митин
- ДДАктриса
Дианна
Дезмари
- НМАктёр
Никита
Маркеев
- ЕКСценарист
Елена
Кулеш
- Продюсер
Александр
Тютрюмов
- ПСХудожник
Павел
Свинцов
- ВИОператор
Василий
Иванов
- МККомпозит�ор
Максим
Кошеваров
- АМКомпозитор
Александр
Маев