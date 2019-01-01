Ничей (фильм, 2019) смотреть онлайн

После смерти матери двенадцатилетнего Колю отправляют в детский дом. Оттуда его забирает Валентина. Эта одинокая пожилая женщина - его родная тётя, с которой он прежде не был знаком. Коля ждёт, что старший брат после освобожд�ения из тюрьмы приедет за ним, и они вместе вернутся домой.



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