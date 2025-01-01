О фильме
Айтишник-невротик Гриша создаёт нейросеть, способную переселить сознание человека вумные устройства. Нотестировать уникальное изобретение емуприходится насобственном отце. Бес—лидер ОПГ—оказывается буквально вруках сына, перемещаясь изгаджета вгаджет. Ониотправляются всумасшедшее приключение, которое поможет переосмыслить ихотношения.
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СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Фантастика
КачествоFull HD
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
- ВДРежиссёр
Виталий
Дудка
- Актёр
Денис
Власенко
- ВЛАктриса
Валентина
Ляпина
- Актёр
Виталий
Хаев
- Актриса
Настасья
Самбурская
- Актёр
Александр
Обласов
- АНАктёр
Аскар
Нигамедзянов
- ОЖАктриса
Ольга
Жевакина
- ВМАктёр
Всеволод
Макаров
- ВПАктёр
Валентин
Петухов
- Актёр
Даня
Крастер
- ГШАктёр
Георгий
Шиханов
- СЧАктёр
Сергей
Чихачёв
- ДКСценарист
Дмитрий
Кирюшкин
- РСПродюсер
Роксана
Санкина
- Продюсер
Георгий
Малков
- ССПродюсер
Сергей
Стегний
- ЛОХудожница
Лена
Огер
- ВКОператор
Владимир
Клягин