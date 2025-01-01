Нейробатя
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Нейробатя

Фильм Нейробатя

2025, Нейробатя
Комедия, Фантастика16+
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О фильме

Айтишник-невротик Гриша создаёт нейросеть, способную переселить сознание человека вумные устройства. Нотестировать уникальное изобретение емуприходится насобственном отце. Бес—лидер ОПГ—оказывается буквально вруках сына, перемещаясь изгаджета вгаджет. Ониотправляются всумасшедшее приключение, которое поможет переосмыслить ихотношения.

Нейробатя покупка билетов в кино онлайн

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Фантастика
Качество
Full HD

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Нейробатя»