Невидимая сторона (фильм, 2009) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Невероятно высокий, добрый и застенчивый парень Майкл — 12-летний ребенок из семьи Оэр. К сожалению, судьба самых близких ему людей сложилась неблагополучно — мать принимает наркотики, а отец — уголовник. На протяжении своего взросления мальчик попадает из одной приемной семьи в другую, пока на пути Майкла не встречаются те самые люди, которые помогут ему раскрыть свои выдающиеся способности.
Спортивная драма «Невидимая сторона» снята режиссером Джоном Ли Хэнкоком. В кинокартине повествуется история звезды американского футбола из «Балтимор Рэйвенс» Майкла Оэра. В основу сюжета фильма легла книга Майкла Льюиса «Невидимая сторона: Эволюция игры», изданная в 2006 году.
Невидимая сторона смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Джон
Ли Хэнкок
- Актриса
Сандра
Буллок
- Актёр
Куинтон
Аарон
- Актёр
Тим
Макгроу
- Актёр
Джей
Хед
- Актриса
Лили
Коллинз
- Актёр
Рэй
Маккиннон
- КДАктриса
Ким
Диккенс
- АЛАктриса
Адриан
Ленокс
- Актриса
Кэти
Бейтс
- Сценарист
Джон
Ли Хэнкок
- Сценарист
Майкл
Льюис
- Продюсер
Бродерик
Джонсон
- Продюсер
Эндрю
А. Косов
- Продюсер
Джил
Неттер
- ТМПродюсер
Тимоти
М. Борн
- ДОХудожник
Дэниэл
Орланди
- КБКомпозитор
Картер
Бёруэлл