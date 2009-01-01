Невидимая сторона (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Невероятно высокий, добрый и застенчивый парень Майкл — 12-летний ребенок из семьи Оэр. К сожалению, судьба самых близких ему людей сложилась неблагополучно — мать принимает наркотики, а отец — уголовник. На протяжении своего взросления мальчик попадает из одной приемной семьи в другую, пока на пути Майкла не встречаются те самые люди, которые помогут ему раскрыть свои выдающиеся способности.



Спортивная драма «Невидимая сторона» снята режиссером Джоном Ли Хэнкоком. В кинокартине повествуется история звезды американского футбола из «Балтимор Рэйвенс» Майкла Оэра. В основу сюжета фильма легла книга Майкла Льюиса «Невидимая сторона: Эволюция игры», изданная в 2006 году.



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