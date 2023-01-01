Биография

Куинтон Аарон — американский актер, продюсер, сценарист. Родился в Нью-Йорке 15 августа 1984 года. В детстве пел в хоре баптистской церкви — мальчику с прекрасным голосом доверяли главные партии, и родители надеялись, что сын преуспеет на музыкальном поприще. Но Куинтон сделал выбор в пользу актерского искусства: его дебют на сцене состоялся еще в детстве, в одной из школьных постановок, а в 15 лет он уже снялся в своем первом сериале. Окончив школу, переехал в Нью-Йорк и посвятил себя работе в кино. Куинтон Аарон впервые появился на экране в 1999 году, в сериале «Закон и порядок. Специальный корпус». Дебютом актера в полном метре стала небольшая, но запоминающаяся роль в сюрреалистической комедии «Перемотка». В этот же период он предстал в образе телохранителя в триллере «Играй или проигрывай». Прорывом в карьере стала роль в спортивной драме «Невидимая сторона» — партнершей актера по фильму выступила Сандра Буллок. Работа была отмечена похвалами критиков и номинирована на премию MTV в категории «Прорыв года». Впоследствии появился в сериалах «До смерти красива», «Милосердие», «Закон Хэрри», драме «1982», экшен-фильме «Оставленные», мелодраме «Мое первое чудо», драме «День матери» — главные роли в картине исполнили Сэльма Блэр, Кортни Кокс и Шэрон Стоун. Отметился работой в фильме «Второе пришествие Христа», триллере «Никчемная», комедии «Брачный договор 2: Право на опеку». Творческая биография актера насчитывает более 70 ролей. Помимо съемок в кино, продюсирует фильмы и пишет сценарии.