Неуязвимый (фильм, 2000) смотреть онлайн

Сюжет

Охранник стадиона Дэвид Данн возвращается домой и попадает в ужасную железнодорожную катастрофу, в которой погибают все пассажиры, и лишь герой чудом остается в живых и без единой царапины. Возможно, секрет неуязвимости Данна поможет разгадать его полный антипод — хрупкий «Мистер Стекло».



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