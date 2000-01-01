Неуязвимый (фильм, 2000) смотреть онлайн
2000, Unbreakable
Фантастика102 мин12+
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Сюжет
Охранник стадиона Дэвид Данн возвращается домой и попадает в ужасную железнодорожную катастрофу, в которой погибают все пассажиры, и лишь герой чудом остается в живых и без единой царапины. Возможно, секрет неуязвимости Данна поможет разгадать его полный антипод — хрупкий «Мистер Стекло».
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Информация
КачествоSD
ЖанрыФантастика
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
М.
Найт Шьямалан
- Актёр
Брюс
Уиллис
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- Актриса
Робин
Райт
- СТАктёр
Спенсер
Трит Кларк
- ЧВАктриса
Чарлэйн
Вудард
- ИУАктёр
Имонн
Уокер
- ЛСАктриса
Лесли
Стефансон
- ДХАктёр
Джонни
Хирам Джеймисон
- МКАктриса
Мишелия
Кэрролл
- БКАктёр
Бостин
Кристофер
- Сценарист
М.
Найт Шьямалан
- Продюсер
Бэрри
Мендел
- СМПродюсер
Сэм
Мерсер
- Продюсер
М.
Найт Шьямалан
- ГБПродюсер
Гари
Барбер
- НБАктёр дубляжа
Николай
Буров
- Актёр дубляжа
Сергей
Паршин
- АКАктриса дубляжа
Александра
Кожевникова
- ИДАктёр дубляжа
Иван
Данко
- ЕПАктриса дубляжа
Елена
Павловская
- ДДХудожница
Джоанна
Джонстон
- ГРХудожница
Гретчен
Рау
- ДТМонтажёр
Дилан
Тиченор
- ЭСОператор
Эдуарду
Серра
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард