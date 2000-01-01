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Неуязвимый

Неуязвимый (фильм, 2000) смотреть онлайн

2000, Unbreakable
Фантастика102 мин12+

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Сюжет

Охранник стадиона Дэвид Данн возвращается домой и попадает в ужасную железнодорожную катастрофу, в которой погибают все пассажиры, и лишь герой чудом остается в живых и без единой царапины. Возможно, секрет неуязвимости Данна поможет разгадать его полный антипод — хрупкий «Мистер Стекло».

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Информация

Качество
SD
Жанры
Фантастика

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Неуязвимый»

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