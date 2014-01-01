Неуправляемый (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Rudderless
Драмы100 мин18+
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Сюжет
Отец, потерявший своего сына, однажды натыкается на коробку записей и текстов, записанных сыном. Потрясенный открытием никому неизвестного таланта, он создает музыкальную группу, в надежде обрести катарсис.
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Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Уильям
Х. Мэйси
- Актёр
Билли
Крудап
- Актёр
Антон
Ельчин
- Актёр
Лоренс
Фишбёрн
- ФХАктриса
Фелисити
Хаффман
- Актриса
Селена
Гомес
- Актёр
Майлс
Хейзер
- АЛАктриса
Али
Лавлэйс
- КТАктёр
Кэйси
Твентер
- ДФАктёр
Дэвид
Флэннери
- ЭСАктёр
Эрик
Старки
- КТСценарист
Кэйси
Твентер
- ДРСценарист
Джефф
Робисан
- Сценарист
Уильям
Х. Мэйси
- БГПродюсер
Брэд
Грайнер
- ККПродюсер
Кет
Кьярвал
- ДБПродюсер
Джои
Бикиччи
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- РБХудожница
Ребека
Белл
- ДБХудожница
Джиллиан
Бандрик
- ДЭМонтажёр
Джон
Экселрэд
- ЭЛОператор
Эрик
Лин
- ЭБКомпозитор
Эф
Барзелай