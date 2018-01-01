Непьющий воробей
Wink
Фильмы
Непьющий воробей

Непьющий воробей (фильм, 1960) смотреть онлайн

1960, Непьющий воробей
Мультфильм, Советские мультфильмы15 мин16+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

По басне С. Михалкова о трезвеннике Воробье, которого «друзья» на торжестве заставили пить, о том, как недопустимо спаивать трезвенников, и о том, как необходимо проявлять твердость.

Непьющий воробей смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм
Время
15 мин / 00:15

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.3 IMDb