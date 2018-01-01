Непьющий воробей (фильм, 1960) смотреть онлайн

По басне С. Михалкова о трезвеннике Воробье, которого «друзья» на торжестве заставили пить, о том, как недопустимо спаивать трезвенников, и о том, как необходимо проявлять твердость.



Непьющий воробей смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.