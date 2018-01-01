Непьющий воробей (фильм, 1960) смотреть онлайн
1960, Непьющий воробей
Мультфильм, Советские мультфильмы15 мин16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
По басне С. Михалкова о трезвеннике Воробье, которого «друзья» на торжестве заставили пить, о том, как недопустимо спаивать трезвенников, и о том, как необходимо проявлять твердость.
Непьющий воробей смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм
Время15 мин / 00:15
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ЛАРежиссёр
Леонид
Амальрик
- Актёр
Георгий
Вицин
- БОАктёр
Борис
Оленин
- ГДАктёр
Геннадий
Дудник
- ЕПАктриса
Елена
Понсова
- ТДАктриса
Тамара
Дмитриева
- ЛПАктёр
Леонид
Пирогов
- КРАктриса
Клементина
Ростовцева
- СМАктёр
Сергей
Мартинсон
- ГШАктёр
Григорий
Шпигель
- СМСценарист
Сергей
Михалков
- НПХудожница
Надежда
Привалова
- ТСХудожница
Татьяна
Сазонова
- МДОператор
Михаил
Друян
- НБКомпозитор
Никита
Богословский