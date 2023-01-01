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Неоспоримый 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Неоспоримый 2»

Актёры и съёмочная группа фильма «Неоспоримый 2»

Режиссёры

Айзек Флорентайн

Айзек Флорентайн

Isaac Florentine
Режиссёр

Актёры

Майкл Джей Уайт

Майкл Джей Уайт

Michael Jai White
АктёрGeorge Chambers
Скотт Эдкинс

Скотт Эдкинс

Scott Adkins
АктёрYuri Boyka
Бен Кросс

Бен Кросс

Ben Cross
АктёрSteven Parker
Эли Данкер

Эли Данкер

Eli Danker
АктёрCrot
Марк Иванир

Марк Иванир

Mark Ivanir
АктёрGaga
Кен Лернер

Кен Лернер

Ken Lerner
АктёрPhil
Дэйзи Лэнг

Дэйзи Лэнг

Daisy Lang
АктрисаSvetlana
Сильвио Шимач

Сильвио Шимач

Silvio Simac
АктёрDavic
Ивайло Герасков

Ивайло Герасков

Ivaylo Geraskov
АктёрAlexi (в титрах: Ivailo Geraskov)
Валентин Ганев

Валентин Ганев

Valentin Ganev
АктёрWarden Markov

Сценаристы

Дэвид Н. Уайт

Дэвид Н. Уайт

David N. White
Сценарист
Боаз Дэвидсон

Боаз Дэвидсон

Boaz Davidson
Сценарист

Продюсеры

Дэнни Димборт

Дэнни Димборт

Danny Dimbort
Продюсер
Боаз Дэвидсон

Боаз Дэвидсон

Boaz Davidson
Продюсер
Лати Гробман

Лати Гробман

Lati Grobman
Продюсер

Операторы

Росс В. Кларксон

Росс В. Кларксон

Ross W. Clarkson
Оператор