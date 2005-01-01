Неоспоримый 2 (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно
9.42005, Undisputed II: Last Man Standing
Боевики, Драмы93 мин18+
Сюжет
Бывший чемпион мира по боксу во время визита в Россию случайно попадает в криминальную разборку, связанную с высшими правительственными чинами и против него фабрикуется ложное дело. Дорога домой будет долгой и трудной, проходящей через суровую российскую тюрьму...
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Информация
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.0 IMDb
- АФРежиссёр
Айзек
Флорентайн
- МДАктёр
Майкл
Джей Уайт
- Актёр
Скотт
Эдкинс
- БКАктёр
Бен
Кросс
- ЭДАктёр
Эли
Данкер
- Актёр
Марк
Иванир
- Актёр
Кен
Лернер
- ДЛАктриса
Дэйзи
Лэнг
- СШАктёр
Сильвио
Шимач
- ИГАктёр
Ивайло
Герасков
- ВГАктёр
Валентин
Ганев
- ДНСценарист
Дэвид
Н. Уайт
- БДСценарист
Боаз
Дэвидсон
- ДДПродюсер
Дэнни
Димборт
- БДПродюсер
Боаз
Дэвидсон
- ЛГПродюсер
Лати
Гробман
- РВОператор
Росс
В. Кларксон