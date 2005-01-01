Неоспоримый 2
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Неоспоримый 2

Неоспоримый 2 (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно

9.42005, Undisputed II: Last Man Standing
Боевики, Драмы93 мин18+

Сюжет

Бывший чемпион мира по боксу во время визита в Россию случайно попадает в криминальную разборку, связанную с высшими правительственными чинами и против него фабрикуется ложное дело. Дорога домой будет долгой и трудной, проходящей через суровую российскую тюрьму...

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.0 IMDb