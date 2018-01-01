Wink
Фильмы
Немыслимое
Актёры и съёмочная группа фильма «Немыслимое»

Актёры и съёмочная группа фильма «Немыслимое»

Режиссёры

Грег Джордан

Грег Джордан

Greg Jordan
Режиссёр

Актёры

Сэмюэл Л. Джексон

Сэмюэл Л. Джексон

Samuel L. Jackson
АктёрHenry Harold 'H' Humphries
Кэрри-Энн Мосс

Кэрри-Энн Мосс

Carrie-Anne Moss
АктёрAgent Helen Brody
Майкл Шин

Майкл Шин

Michael Sheen
АктёрSteven Arthur Younger
Стивен Рут

Стивен Рут

Stephen Root
АктёрCharles Thompson
Лора Койович

Лора Койович

Lora Kojovic
АктрисаRina Humphries
Мартин Донован

Мартин Донован

Martin Donovan
АктёрAssistant Director Jack Saunders
Гил Беллоуз

Гил Беллоуз

Gil Bellows
АктёрAgent Vincent
Винсент Лареска

Винсент Лареска

Vincent Laresca
АктёрAgent Leandro
Брэндон Рут

Брэндон Рут

Brandon Routh
АктёрAgent D.J. Jackson
Джошуа Харто

Джошуа Харто

Joshua Harto
АктёрAgent Phillips

Сценаристы

Питер Вудворд

Питер Вудворд

Peter Woodward
Сценарист

Продюсеры

Калдекот Чубб

Калдекот Чубб

Caldecot Chubb
Продюсер
Билл Перкинс

Билл Перкинс

Bill Perkins
Продюсер
Марко Вебер

Марко Вебер

Marco Weber
Продюсер

Художники

Ник Рэлбовски

Ник Рэлбовски

Nick Ralbovsky
Художник

Монтажёры

Скотт Честнат

Скотт Честнат

Scott Chestnut
Монтажёр

Операторы

Оливер Степлтон

Оливер Степлтон

Oliver Stapleton
Оператор

Композиторы

Грэм Ревелл

Грэм Ревелл

Graeme Revell
Композитор