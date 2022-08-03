Он — предложил, она — согласилась! Казалось бы, дело в шляпе — почти женаты. Но свадьба становится невыполнимой миссией, когда в дело вступает отряд бывших подружек жениха, босс невесты, трещащий по швам список гостей и престарелые родственники, имеющие тенденцию умирать в самый неподходящий момент. И вроде бы немножко женаты, но все как-то не до конца…

