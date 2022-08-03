Немножко женаты (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, The Five-Year Engagement
Драма, Мелодрама119 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Он — предложил, она — согласилась! Казалось бы, дело в шляпе — почти женаты. Но свадьба становится невыполнимой миссией, когда в дело вступает отряд бывших подружек жениха, босс невесты, трещащий по швам список гостей и престарелые родственники, имеющие тенденцию умирать в самый неподходящий момент. И вроде бы немножко женаты, но все как-то не до конца…
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Николас
Столлер
- Актёр
Джейсон
Сигел
- Актриса
Эмили
Блант
- Актёр
Крис
Пратт
- ЭБАктриса
Элисон
Бри
- ЛУАктриса
Лорен
Уидман
- МКАктриса
Мими
Кеннеди
- ДПАктёр
Дэвид
Пэймер
- Актриса
Джеки
Уивер
- Актёр
Джим
Пиддок
- АКАктёр
Адам
Кэмпбелл
- Сценарист
Джейсон
Сигел
- Сценарист
Николас
Столлер
- Продюсер
Джадд
Апатоу
- РРПродюсер
Родни
Ротман
- Продюсер
Николас
Столлер
- ЛГПродюсер
Лиза
Голдберг
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ЕИАктриса дубляжа
Елена
Ивасишина
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- ЛЭХудожница
Лиса
Эванс
- УКМонтажёр
Уильям
Керр
- ХАОператор
Хавьер
Агирресаробе
- МЭКомпозитор
Майкл
Эндрюс