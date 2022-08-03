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Немножко женаты

Немножко женаты (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, The Five-Year Engagement
Драма, Мелодрама119 мин18+

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О фильме

Он — предложил, она — согласилась! Казалось бы, дело в шляпе — почти женаты. Но свадьба становится невыполнимой миссией, когда в дело вступает отряд бывших подружек жениха, босс невесты, трещащий по швам список гостей и престарелые родственники, имеющие тенденцию умирать в самый неподходящий момент. И вроде бы немножко женаты, но все как-то не до конца…

Страна
США, Япония
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
119 мин / 01:59

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Немножко женаты»