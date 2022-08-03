Нечестивые (фильм, 2021) смотреть онлайн

Журналист Джерри Фенн – циничный скептик, что не мешает ему писать о происшествиях предположительно паранормального толка. Выполняя редакционное задание в Бостоне, он натыкается на действительно любопытный феномен: глухая девушка Элис внезапно обретает дар речи, утверждая, что излечиться от глухоты ей помогла Дева Мария. Джерри решает разобраться в происходящем и постепенно начинает подозревать, что чудесное исцеление Элис как-то связано с Марией Элнор, сожженной по обвинению в колдовстве в 1845 году.

