Нечестивые (фильм, 2021) смотреть онлайн
7.92021, The Unholy
Ужасы95 мин18+
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О фильме
Журналист Джерри Фенн – циничный скептик, что не мешает ему писать о происшествиях предположительно паранормального толка. Выполняя редакционное задание в Бостоне, он натыкается на действительно любопытный феномен: глухая девушка Элис внезапно обретает дар речи, утверждая, что излечиться от глухоты ей помогла Дева Мария. Джерри решает разобраться в происходящем и постепенно начинает подозревать, что чудесное исцеление Элис как-то связано с Марией Элнор, сожженной по обвинению в колдовстве в 1845 году.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.1 IMDb
- Актёр
Джеффри
Дин Морган
- КБАктриса
Крикет
Браун
- Актёр
Уильям
Сэдлер
- КААктриса
Кэтрин
Аселтон
- Актёр
Кэри
Элвес
- ДМАктёр
Диогу
Моргаду
- БУАктёр
Бейтс
Уайлдер
- ММАктриса
Марина
Мазепа
- КААктриса
Кристин
Адамс
- ДТАктёр
Дастин
Такер
- ДХСценарист
Джеймс
Херберт
- Продюсер
Сэм
Рэйми
- Продюсер
Роб
Таперт
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- АСАктриса дубляжа
Анастасия
Слепченко
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- КРОператор
Крейг
Роблески
- ДБКомпозитор
Джозеф
Бишара