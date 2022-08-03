Нечестивые
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Нечестивые

Нечестивые (фильм, 2021) смотреть онлайн

7.92021, The Unholy
Ужасы95 мин18+

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О фильме

Журналист Джерри Фенн – циничный скептик, что не мешает ему писать о происшествиях предположительно паранормального толка. Выполняя редакционное задание в Бостоне, он натыкается на действительно любопытный феномен: глухая девушка Элис внезапно обретает дар речи, утверждая, что излечиться от глухоты ей помогла Дева Мария. Джерри решает разобраться в происходящем и постепенно начинает подозревать, что чудесное исцеление Элис как-то связано с Марией Элнор, сожженной по обвинению в колдовстве в 1845 году.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD, SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Нечестивые»