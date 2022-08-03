Небоскреб
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Небоскреб

Небоскреб (фильм, 2018) смотреть онлайн

9.22018, Skyscraper
Боевик, Приключения98 мин18+

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О фильме

«Скала» спасает небоскреб! В суперзрелищном боевике Дуэйн Джонсон играет бывшего агента ФБР, который в одиночку пытается остановить террористов, захвативших новую, оборудованную по последнему слову техники многоэтажку. Ставки для героя особенно высоки, ведь в заложниках его семья.

Страна
США, Канада, Япония
Жанр
Боевик, Приключения, Триллер
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Небоскреб»