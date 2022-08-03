«Скала» спасает небоскреб! В суперзрелищном боевике Дуэйн Джонсон играет бывшего агента ФБР, который в одиночку пытается остановить террористов, захвативших новую, оборудованную по последнему слову техники многоэтажку. Ставки для героя особенно высоки, ведь в заложниках его семья.

