Небоскреб (фильм, 2018) смотреть онлайн
9.22018, Skyscraper
Боевик, Приключения98 мин18+
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О фильме
«Скала» спасает небоскреб! В суперзрелищном боевике Дуэйн Джонсон играет бывшего агента ФБР, который в одиночку пытается остановить террористов, захвативших новую, оборудованную по последнему слову техники многоэтажку. Ставки для героя особенно высоки, ведь в заложниках его семья.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.8 IMDb
- РМРежиссёр
Роусон
Маршалл Тёрбер
- Актёр
Дуэйн
Джонсон
- НКАктриса
Нив
Кэмпбелл
- ЧХАктёр
Чинь
Хань
- Актёр
Роланд
Мёллер
- Актёр
Ноа
Тейлор
- Актёр
Байрон
Манн
- Актёр
Пабло
Шрайбер
- МРАктриса
Маккенна
Робертс
- НКАктёр
Ной
Коттрелл
- ХКАктриса
Ханна
Куинливан
- РМСценарист
Роусон
Маршалл Тёрбер
- Продюсер
Бо
Флинн
- Продюсер
Дэни
Гарсиа
- ХГПродюсер
Хирам
Гарсиа
- ЮБАктёр дубляжа
Юрий
Брежнев
- ЕИАктриса дубляжа
Елена
Ивасишина
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дасевич
- ХДХудожница
Хелен
Джарвис
- ЭФХудожница
Энн
Фоли
- ЛМХудожник
Лука
Моска
- УДХудожник
Уильям
Дебиэзайо
- ДКМонтажёр
Джулиан
Кларк
- РЭОператор
Роберт
Элсвит
- СЯКомпозитор
Стив
Яблонски