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Небесные ласточки

Небесные ласточки (фильм, 1976) смотреть онлайн

1976, Небесные ласточки
Мюзикл126 мин12+

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Сюжет

Скромная воспитанница пансиона мечтает о театре, а родители собираются без спросу выдать ее замуж за неизвестного военного. Да и военного этого никто не спрашивал о согласии. Но браку по расчету не суждено было состояться, ибо в нашей истории замешан еще один мечтатель — еще более скромный музыкант Селестен, он же блистательный композитор Флоридор, написавший очаровательную оперетту…

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Мюзикл

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Небесные ласточки»