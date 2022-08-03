Не отпускай меня (фильм, 2010) смотреть онлайн
7.42010, Never Let Me Go
Драма, Мелодрама99 мин18+
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О фильме
Юноша по имени Томми и две девушки, Рут и Кэти, выросли в интернате, где были лишены контактов с окружающим миром. По достижении совершеннолетия им предстоит узнать, кто же они на самом деле.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрДрама, Мелодрама
КачествоSD
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.1 IMDb
- МРРежиссёр
Марк
Романек
- Актриса
Кэри
Маллиган
- Актёр
Эндрю
Гарфилд
- Актриса
Кира
Найтли
- ИМАктриса
Иззи
Мейкл-Смолл
- ЧРАктёр
Чарли
Роу
- Актриса
Элла
Пернелл
- Актриса
Шарлотта
Рэмплинг
- Актриса
Салли
Хокинс
- Актриса
Андреа
Райзборо
- Актёр
Донал
Глисон
- АГСценарист
Алекс
Гарленд
- КИСценарист
Кадзуо
Исигуро
- ЭМПродюсер
Эндрю
Макдональд
- АРПродюсер
Аллон
Рич
- АГПродюсер
Алекс
Гарленд
- ДБХудожник
Дэвид
Брайан
- ДШХудожник
Дэнис
Шнегг
- РФХудожница
Рэйчел
Флеминг
- СНХудожник
Стивен
Ноубл
- МДХудожница
Мишель
Дэй
- БПМонтажёр
Барни
Пиллинг
- АКОператор
Адам
Киммел
- РПКомпозитор
Рэйчел
Портман