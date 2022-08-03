Не отпускай меня
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Не отпускай меня

Не отпускай меня (фильм, 2010) смотреть онлайн

7.42010, Never Let Me Go
Драма, Мелодрама99 мин18+

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О фильме

Юноша по имени Томми и две девушки, Рут и Кэти, выросли в интернате, где были лишены контактов с окружающим миром. По достижении совершеннолетия им предстоит узнать, кто же они на самом деле.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Не отпускай меня»