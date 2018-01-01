Wink
Фильмы
Наркокурьер
Актёры и съёмочная группа фильма «Наркокурьер»

Актёры и съёмочная группа фильма «Наркокурьер»

Режиссёры

Клинт Иствуд

Клинт Иствуд

Clint Eastwood
Режиссёр

Актёры

Клинт Иствуд

Клинт Иствуд

Clint Eastwood
АктёрEarl Stone
Брэдли Купер

Брэдли Купер

Bradley Cooper
АктёрAgent Colin Bates
Лоренс Фишбёрн

Лоренс Фишбёрн

Laurence Fishburne
АктёрSpecial Agent in Charge
Майкл Пенья

Майкл Пенья

Michael Peña
АктёрAgent Treviño
Дайэнн Уист

Дайэнн Уист

Dianne Wiest
АктрисаMary
Энди Гарсиа

Энди Гарсиа

Andy Garcia
АктёрLaton
Элисон Иствуд

Элисон Иствуд

Alison Eastwood
АктрисаIris
Таисса Фармига

Таисса Фармига

Taissa Farmiga
АктрисаGinny
Игнасио Серричио

Игнасио Серричио

Ignacio Serricchio
АктёрJulio
Лорен Дин

Лорен Дин

Loren Dean
АктёрAgent Brown

Сценаристы

Ник Шенк

Ник Шенк

Nick Schenk
Сценарист
Сэм Долник

Сэм Долник

Sam Dolnick
Сценарист

Продюсеры

Дэвид Бернад

Дэвид Бернад

David Bernad
Продюсер
Дэвид М. Бернштейн

Дэвид М. Бернштейн

David M. Bernstein
Продюсер
Клинт Иствуд

Клинт Иствуд

Clint Eastwood
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Левашёв

Владимир Левашёв

Актёр дубляжа
Василий Дахненко

Василий Дахненко

Актёр дубляжа
Владислав Копп

Владислав Копп

Актёр дубляжа
Диомид Виноградов

Диомид Виноградов

Актёр дубляжа
Людмила Гнилова

Людмила Гнилова

Актриса дубляжа

Художники

Рори Бруен

Рори Бруен

Rory Bruen
Художник
Дебора Хоппер

Дебора Хоппер

Deborah Hopper
Художница

Монтажёры

Джоэл Кокс

Джоэл Кокс

Joel Cox
Монтажёр

Операторы

Ив Беланже

Ив Беланже

Yves Bélanger
Оператор

Композиторы

Артуро Сандовал

Артуро Сандовал

Arturo Sandoval
Композитор