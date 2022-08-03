Наркокурьер
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Наркокурьер

Наркокурьер (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.32018, The Mule
Триллер, Драма111 мин18+

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О фильме

Ветеран корейской войны Эрл Стоун на гражданке успел стать известным флористом, но сейчас переживает не лучшие времена. Интернет-торговля вытеснила старика с рынка, и он оказался на мели. Плачевное положение вынуждает Эрла принять предложение нового знакомого поработать перевозчиком.

Страна
США, Канада
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Наркокурьер»