Наркокурьер (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.32018, The Mule
Триллер, Драма111 мин18+
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О фильме
Ветеран корейской войны Эрл Стоун на гражданке успел стать известным флористом, но сейчас переживает не лучшие времена. Интернет-торговля вытеснила старика с рынка, и он оказался на мели. Плачевное положение вынуждает Эрла принять предложение нового знакомого поработать перевозчиком.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Клинт
Иствуд
- Актёр
Клинт
Иствуд
- Актёр
Брэдли
Купер
- Актёр
Лоренс
Фишбёрн
- Актёр
Майкл
Пенья
- Актриса
Дайэнн
Уист
- Актёр
Энди
Гарсиа
- ЭИАктриса
Элисон
Иствуд
- Актриса
Таисса
Фармига
- ИСАктёр
Игнасио
Серричио
- Актёр
Лорен
Дин
- НШСценарист
Ник
Шенк
- СДСценарист
Сэм
Долник
- ДБПродюсер
Дэвид
Бернад
- ДМПродюсер
Дэвид
М. Бернштейн
- Продюсер
Клинт
Иствуд
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ВКАктёр дубляжа
Владислав
Копп
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ЛГАктриса дубляжа
Людмила
Гнилова
- РБХудожник
Рори
Бруен
- ДХХудожница
Дебора
Хоппер
- ДКМонтажёр
Джоэл
Кокс
- ИБОператор
Ив
Беланже
- АСКомпозитор
Артуро
Сандовал