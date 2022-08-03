Наркокурьер (фильм, 2018) смотреть онлайн

Ветеран корейской войны Эрл Стоун на гражданке успел стать известным флористом, но сейчас переживает не лучшие времена. Интернет-торговля вытеснила старика с рынка, и он оказался на мели. Плачевное положение вынуждает Эрла принять предложение нового знакомого поработать перевозчиком.

