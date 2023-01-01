Напролом
Wink
Фильмы
Напролом

Напролом (фильм, 1991) смотреть онлайн

1991, The Hard Way
Боевики, Комедии106 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Ник Лэнг – знаменитая голливудская звезда. У Ника есть лишь одна мечта: расстаться со своим имиджем «славного парня» и сыграть настоящего «крутого» героя. И тут, как раз кстати, возникает возможность исполнить роль отважного детектива. Чтобы как можно лучше узнать о своем новом персонаже, Лэнг отправляется в Нью-Йорк, где знакомится с бывалым сыщиком Джоном Моссом, который должен помочь ему освоить полицейские приемы.

Напролом смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Боевики, Криминал

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Напролом»

Всё