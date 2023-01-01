Напролом (фильм, 1991) смотреть онлайн

Сюжет

Ник Лэнг – знаменитая голливудская звезда. У Ника есть лишь одна мечта: расстаться со своим имиджем «славного парня» и сыграть настоящего «крутого» героя. И тут, как раз кстати, возникает возможность исполнить роль отважного детектива. Чтобы как можно лучше узнать о своем новом персонаже, Лэнг отправляется в Нью-Йорк, где знакомится с бывалым сыщиком Джоном Моссом, который должен помочь ему освоить полицейские приемы.



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