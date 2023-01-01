Напролом (фильм, 1991) смотреть онлайн
1991, The Hard Way
Боевики, Комедии106 мин18+
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Сюжет
Ник Лэнг – знаменитая голливудская звезда. У Ника есть лишь одна мечта: расстаться со своим имиджем «славного парня» и сыграть настоящего «крутого» героя. И тут, как раз кстати, возникает возможность исполнить роль отважного детектива. Чтобы как можно лучше узнать о своем новом персонаже, Лэнг отправляется в Нью-Йорк, где знакомится с бывалым сыщиком Джоном Моссом, который должен помочь ему освоить полицейские приемы.
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Информация
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ДБРежиссёр
Джон
Бэдэм
- Актёр
Майкл
Дж. Фокс
- Актёр
Джеймс
Вудс
- СЛАктёр
Стивен
Лэнг
- АШАктриса
Аннабелла
Шиорра
- ДКАктёр
Джон
Каподиче
- Актёр
Луис
Гусман
- Актёр
ЭлЭл
Кул Джей
- ММАктриса
Мэри
Мара
- Актёр
Делрой
Линдо
- КРАктёр
Конрад
Робертс
- ДПСценарист
Дэниэл
Пайн
- ЛДСценарист
Лем
Доббс
- МКСценарист
Майкл
Козолл
- Продюсер
Роб
Коэн
- УСПродюсер
Уильям
Сэкхайм
- ДДПродюсер
Ди
Джей Карузо
- ПРПродюсер
Питер
Р. МакИнтош
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- АКАктёр дубляжа
Антон
Колесников
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ДКХудожник
Джон
Касарда
- МЕХудожница
Мэри
Е. Вогт
- ТЛМонтажёр
Тони
Ломбардо
- ФММонтажёр
Фрэнк
Моррисс
- ДМОператор
Дональд
МакЭлпайн
- РПОператор
Роберт
Праймс
- АБКомпозитор
Артур
Б. Рубинстайн