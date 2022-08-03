Написано Сергеем Довлатовым
Wink
Фильмы
Написано Сергеем Довлатовым
8.42012, Написано Сергеем Довлатовым
Биография, Документальный51 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Написано Сергеем Довлатовым (фильм, 2012) смотреть онлайн

О фильме

Документальный проект о творчестве и жизни писателя Сергея Довлатова. Режиссер Роман Либеров снова погружается в мир русской литературы. «Написано Сергеем Довлатовым» — глубокий взгляд на творчество и жизнь автора «Заповедника» и «Чемодана». Это фильм для тех, кто любит Довлатова, сделанный с теплом и вниманием к деталям: в основу картины легли фрагменты его произведений, интервью и редкие архивные кадры.

Страна
Россия
Жанр
Документальный, Биография
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Написано Сергеем Довлатовым»