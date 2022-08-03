Документальный проект о творчестве и жизни писателя Сергея Довлатова. Режиссер Роман Либеров снова погружается в мир русской литературы. «Написано Сергеем Довлатовым» — глубокий взгляд на творчество и жизнь автора «Заповедника» и «Чемодана». Это фильм для тех, кто любит Довлатова, сделанный с теплом и вниманием к деталям: в основу картины легли фрагменты его произведений, интервью и редкие архивные кадры.

