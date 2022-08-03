8.42012, Написано Сергеем Довлатовым
Биография, Документальный51 мин18+
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Написано Сергеем Довлатовым (фильм, 2012) смотреть онлайн
О фильме
Документальный проект о творчестве и жизни писателя Сергея Довлатова. Режиссер Роман Либеров снова погружается в мир русской литературы. «Написано Сергеем Довлатовым» — глубокий взгляд на творчество и жизнь автора «Заповедника» и «Чемодана». Это фильм для тех, кто любит Довлатова, сделанный с теплом и вниманием к деталям: в основу картины легли фрагменты его произведений, интервью и редкие архивные кадры.
СтранаРоссия
ЖанрДокументальный, Биография
Время51 мин / 00:51
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb
- РЛРежиссёр
Рома
Либеров
- ЕДАктриса
Елена
Довлатова
- КДАктриса
Катя
Довлатова
- Актёр
Сергей
Пускепалис
- ДЩАктёр
Данил
Щебланов
- МЛАктёр
Максим
Литовченко
- ЕДАктёр
Евгений
Дятлов
- Актриса
Светлана
Камынина
- Актриса
Екатерина
Федулова
- ГЕАктёр
Григорий
Ершов
- Актриса
Ирина
Киреева
- РЛСценарист
Рома
Либеров
- РЛПродюсер
Рома
Либеров
- АГХудожница
Анастасия
Головань
- ГГМонтажёр
Георгий
Галюзов
- ДМОператор
Денис
Мадышев
- БНКомпозитор
Билли
Новик
- АМКомпозитор
Антон
Матезиус