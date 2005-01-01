Нападение на 13-й участок (фильм, 2005) смотреть онлайн
8.22005, Assault on Precinct 13
Боевики, Драмы104 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Считанные часы остаются до закрытия 13-го полицейского участка. Но пока его сотрудники во главе с сержантом Роуником готовятся к встрече Нового года, снежная буря разворачивает к ним спецавтобус с преступниками. В их числе и только что захваченный гангстер Мэрион Бишоп.
Нападение на 13-й участок смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Жан-Франсуа
Рише
- Актёр
Итан
Хоук
- Актёр
Лоренс
Фишбёрн
- ГБАктёр
Гэбриел
Бирн
- Актриса
Мария
Белло
- ДдАктриса
Дреа
де Маттео
- Актёр
Джон
Легуизамо
- БДАктёр
Брайан
Деннехи
- Актёр
Джа
Рул
- КГАктёр
Карри
Грэм
- АХАктриса
Аиша
Хайндс
- ДКСценарист
Джон
Карпентер
- �ДДСценарист
Джеймс
ДеМонако
- ПКПродюсер
Паскаль
Кошето
- ДСПродюсер
Джеффри
Сильвер
- ДКПродюсер
Дон
Кармоди
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Вихров
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- ЕИАктриса дубляжа
Елена
Ивасишина
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- БПМонтажёр
Билл
Панкоу
- РГОператор
Роберт
Ганц
- ГРКомпозитор
Грэм
Ревелл