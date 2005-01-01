Нападение на 13-й участок
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Нападение на 13-й участок

Нападение на 13-й участок (фильм, 2005) смотреть онлайн

8.22005, Assault on Precinct 13
Боевики, Драмы104 мин18+

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Сюжет

Считанные часы остаются до закрытия 13-го полицейского участка. Но пока его сотрудники во главе с сержантом Роуником готовятся к встрече Нового года, снежная буря разворачивает к ним спецавтобус с преступниками. В их числе и только что захваченный гангстер Мэрион Бишоп.

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Информация

Страна
США, Франция
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Нападение на 13-й участок»

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