Нападение на 13-й участок (фильм, 2005) смотреть онлайн

Сюжет

Считанные часы остаются до закрытия 13-го полицейского участка. Но пока его сотрудники во главе с сержантом Роуником готовятся к встрече Нового года, снежная буря разворачивает к ним спецавтобус с преступниками. В их числе и только что захваченный гангстер Мэрион Бишоп.



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