Набережная Орфевр, 36 (в переводе Гоблина) (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Знаменитый французский детектив, снятый бывшим маршалом полиции Оливье Маршалем, в переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Лео Вринкс и Денис Клейн — офицеры полиции и бывшие друзья. Оба они претендуют на повышение, но кто именно его получит, зависит от раскрытия громкого дела — поимки банды жестоких грабителей банков, не брезгующих даже убийствами.



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