Набережная Орфевр, 36 (в переводе Гоблина)
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Набережная Орфевр, 36 (в переводе Гоблина)

Набережная Орфевр, 36 (в переводе Гоблина) (фильм, 2004) смотреть онлайн

2004, 36 Quai des Orfèvres
Боевики, Криминал106 мин18+

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Сюжет

Знаменитый французский детектив, снятый бывшим маршалом полиции Оливье Маршалем, в переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Лео Вринкс и Денис Клейн — офицеры полиции и бывшие друзья. Оба они претендуют на повышение, но кто именно его получит, зависит от раскрытия громкого дела — поимки банды жестоких грабителей банков, не брезгующих даже убийствами.

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Набережная Орфевр, 36 (в переводе Гоблина)»

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