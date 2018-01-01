Wink
Фильмы
На войне, как на войне
Актёры и съёмочная группа фильма «На войне, как на войне»

Режиссёры

Виктор Трегубович

Режиссёр

Актёры

Михаил Кононов

Актёрмл. лейтенант Малешкин
Олег Борисов

Актёрсержант Михаил Домешек
Федор Одиноков

Актёрефрейтор Осип Бянкин
Виктор Павлов

Актёрводитель самоходки Щербак
Михаил Глузский

Актёрполковник Дей
Валентин Зубков

Актёрполковник Басов
Юрий Дубровин

АктёрГромыхало
Борис Табаровский

Актёркомбат Беззубцев
Герман Колушкин

АктёрПашка Теленков
Борис Аракелов

АктёрЧегиничка

Сценаристы

Виктор Трегубович

Сценарист
Виктор Курочкин

Сценарист

Продюсеры

Владимир Беспрозванный

Продюсер

Художники

Георгий Кропачев

Художник
Сергей Головин

Художник

Операторы

Евгений Мезенцев

Оператор

Композиторы

Георгий Портнов

Композитор