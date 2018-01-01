WinkФильмыНа войне, как на войнеАктёры и съёмочная группа фильма «На войне, как на войне»
Актёры и съёмочная группа фильма «На войне, как на войне»
Режиссёры
Актёры
Актёрмл. лейтенант Малешкин
Михаил Кононов
Актёрсержант Михаил Домешек
Олег Борисов
Актёрефрейтор Осип Бянкин
Федор Одиноков
Актёрводитель самоходки Щербак
Виктор Павлов
Актёрполковник Дей
Михаил Глузский
Актёрполковник Басов
Валентин Зубков
АктёрГромыхало
Юрий Дубровин
Актёркомбат Беззубцев
Борис Табаровский
АктёрПашка Теленков
Герман Колушкин
АктёрЧегиничка