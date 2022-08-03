На войне, как на войне
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На войне, как на войне

На войне, как на войне (фильм, 1968) смотреть онлайн

1968, На войне, как на войне
Военный, Драма84 мин18+

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О фильме

Младшего лейтенанта, только закончившего военное училище, назначили командиром «самоходки» с экипажем опытных и бывалых бойцов. Фильм об их жизни, боевой и будничной.

Страна
СССР
Жанр
Военный, Драма
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «На войне, как на войне»