На войне, как на войне (фильм, 1968) смотреть онлайн
1968, На войне, как на войне
Военный, Драма84 мин18+
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О фильме
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
7.9 IMDb
- ВТРежиссёр
Виктор
Трегубович
- Актёр
Михаил
Кононов
- ОБАктёр
Олег
Борисов
- ФОАктёр
Федор
Одиноков
- ВПАктёр
Виктор
Павлов
- Актёр
Михаил
Глузский
- ВЗАктёр
Валентин
Зубков
- ЮДАктёр
Юрий
Дубровин
- БТАктёр
Борис
Табаровский
- ГКАктёр
Герман
Колушкин
- БААктёр
Борис
Аракелов
- ВТСценарист
Виктор
Трегубович
- ВКСценарист
Виктор
Курочкин
- ВБПродюсер
Владимир
Беспрозванный
- ГКХудожник
Георгий
Кропачев
- СГХудожник
Сергей
Головин
- ЕМОператор
Евгений
Мезенцев
- ГПКомпозитор
Георгий
Портнов