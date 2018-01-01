Wink
На секретной службе ее Величества
Актёры и съёмочная группа фильма «На секретной службе ее Величества»

Актёры и съёмочная группа фильма «На секретной службе ее Величества»

Режиссёры

Питер Р. Хант

Peter R. Hunt
Режиссёр

Актёры

Джордж Лэзенби

George Lazenby
АктёрJames Bond
Дайана Ригг

Diana Rigg
АктрисаTracy
Телли Савалас

Telly Savalas
АктёрBlofeld
Габриэле Ферцетти

Gabriele Ferzetti
Актёр
Ильзе Штеппат

Ilse Steppat
АктрисаIrma Bunt
Лоис Максуэлл

Lois Maxwell
АктрисаMoneypenny
Джордж Бейкер

George Baker
АктёрSir Hilary Bray
Бернард Ли

Bernard Lee
Актёр
Бернард Хорсфолл

Bernard Horsfall
Актёр
Десмонд Ллевелин

Desmond Llewelyn
Актёр'Q'

Сценаристы

Ричард Мэйбаум

Richard Maibaum
Сценарист
Саймон Рэйвен

Simon Raven
Сценарист
Ян Флеминг

Ian Fleming
Сценарист

Продюсеры

Альберт Р. Брокколи

Albert R. Broccoli
Продюсер
Гарри Зальцман

Harry Saltzman
Продюсер
Стэнли Сопел

Stanley Sopel
Продюсер

Актёры дубляжа

Михаил Георгиу

Актёр дубляжа
Марианна Шульц

Актриса дубляжа
Олег Куценко

Актёр дубляжа
Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Светлана Старикова

Актриса дубляжа

Художники

Роберт В. Лейнг

Robert W. Laing
Художник
Питер Ламонт

Peter Lamont
Художник

Монтажёры

Джон Глен

John Glen
Монтажёр

Операторы

Майкл Рид

Michael Reed
Оператор

Композиторы

Джон Бэрри

John Barry
Композитор