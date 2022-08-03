На секретной службе ее Величества (фильм, 1969) смотреть онлайн
8.31969, On Her Majesty's Secret Service
Боевик, Приключения136 мин12+
О фильме
Идя по следу своего старого врага Блюфельда, Бонд оказывается в Португалии, где обнаруживает секретную лабораторию, замаскированную под частную клинику. Блюфельд разрабатывает новый смертоносный вирус. Бонд намерен свести счеты с Блюфельдом.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрБоевик, Приключения, Триллер
КачествоSD
Время136 мин / 02:16
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ПРРежиссёр
Питер
Р. Хант
- ДЛАктёр
Джордж
Лэзенби
- Актриса
Дайана
Ригг
- ТСАктёр
Телли
Савалас
- ГФАктёр
Габриэле
Ферцетти
- ИШАктриса
Ильзе
Штеппат
- ЛМАктриса
Лоис
Максуэлл
- ДБАктёр
Джордж
Бейкер
- БЛАктёр
Бернард
Ли
- БХАктёр
Бернард
Хорсфолл
- ДЛАктёр
Десмонд
Ллевелин
- РМСценарист
Ричард
Мэйбаум
- СРСценарист
Саймон
Рэйвен
- ЯФСценарист
Ян
Флеминг
- АРПродюсер
Альберт
Р. Брокколи
- ГЗПродюсер
Гарри
Зальцман
- ССПродюсер
Стэнли
Сопел
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ССАктриса дубляжа
Светлана
Старикова
- РВХудожник
Роберт
В. Лейнг
- ПЛХудожник
Питер
Ламонт
- ДГМонтажёр
Джон
Глен
- МРОператор
Майкл
Рид
- ДБКомпозитор
Джон
Бэрри