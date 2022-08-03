На секретной службе ее Величества
Wink
Фильмы
На секретной службе ее Величества

На секретной службе ее Величества (фильм, 1969) смотреть онлайн

8.31969, On Her Majesty's Secret Service
Боевик, Приключения136 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Идя по следу своего старого врага Блюфельда, Бонд оказывается в Португалии, где обнаруживает секретную лабораторию, замаскированную под частную клинику. Блюфельд разрабатывает новый смертоносный вирус. Бонд намерен свести счеты с Блюфельдом.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Боевик, Приключения, Триллер
Качество
SD
Время
136 мин / 02:16

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «На секретной службе ее Величества»