Мышиная охота (фильм, 1997) смотреть онлайн
9.11997, Mousehunt
Комедия, Семейный93 мин12+
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О фильме
Эрни и Ларс Шмунц узнают о цене своего унаследованного дома, за который можно выручить миллионы, но продать его будет не так просто. Оказывается, что в полуразрушенном особняке поселился еще один упрямый обитатель — небольшая, но очень своенравная мышь, совершенно не желающая покидать стены своего укромного убежища.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Гор
Вербински
- Актёр
Нэйтан
Лейн
- ЛЭАктёр
Ли
Эванс
- ВЛАктриса
Викки
Льюис
- Актёр
Мори
Чайкин
- Актёр
Кристофер
Уокен
- Актёр
Майкл
Джитер
- УХАктёр
Уильям
Хикки
- ЭКАктёр
Эрик
Кристмас
- ДКАктриса
Дебра
Кристофферсон
- КСАктриса
Камилла
Сёэберг
- АРСценарист
Адам
Рифкин
- БКПродюсер
Брюс
Коэн
- ТЛПродюсер
Тони
Людвиг
- Продюсер
Алан
Ричи
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- ББАктёр дубляжа
Борис
Быстров
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- ДМХудожница
Джилл
М. Оханнесон
- КВМонтажёр
Крэйг
Вуд
- ФПОператор
Фидон
Папамайкл
- АСКомпозитор
Алан
Сильвестри