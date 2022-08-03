Эрни и Ларс Шмунц узнают о цене своего унаследованного дома, за который можно выручить миллионы, но продать его будет не так просто. Оказывается, что в полуразрушенном особняке поселился еще один упрямый обитатель — небольшая, но очень своенравная мышь, совершенно не желающая покидать стены своего укромного убежища.

