Мышиная охота
Wink
Детям
Мышиная охота

Мышиная охота (фильм, 1997) смотреть онлайн

9.11997, Mousehunt
Комедия, Семейный93 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Эрни и Ларс Шмунц узнают о цене своего унаследованного дома, за который можно выручить миллионы, но продать его будет не так просто. Оказывается, что в полуразрушенном особняке поселился еще один упрямый обитатель — небольшая, но очень своенравная мышь, совершенно не желающая покидать стены своего укромного убежища.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мышиная охота»