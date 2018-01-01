Биография

Дебра Кристофферсон – актриса телевидения и кино. Большинство проектов – телесериалы и полнометражные фильмы в жанрах драма, криминал, комедия. Родилась в 1963 году. Имеет на счету более семидесяти киноработ. Однако многие роли Дебры Кристофферсон — это эпизодические или второстепенные персонажи. Активно сотрудничает с режиссерами Аланом Майерсоном, Майклом Ланжем, Джо Наполитано и Эллисон Лидди. Также часто играет в одних кинокартинах с такими актерами как Энди Умбергер, Гэри Сервантес, Джон Проски, Стивен Калп и Майкл МакГрэйди. С ними у актрисы около 15 совместных проектов. Первыми проектами в области кинематографа стали небольшие роли в телесериалах. Среди них — проекты «Молодые и дерзкие», «Тихая пристань», «Ти.Дж. Хукер», «Детективное агентство \"Лунный свет\"» и «Мастер». Наиболее известные фильмы Дебры Кристофферсон – драматический детектив «Подмена», драма «Белый Олеандр» и семейная комедия «Мышиная охота». Также снялась в таких известных телевизионных сериалах как «Секретные материалы», «Анатомия страсти», «Саутленд», «Менталист» и «Криминальная история». Сыграла в нескольких эпизодах «Американской истории ужасов», где актрисе досталась роль миссис Стоун."