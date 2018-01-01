Wink
Детям
Мы – монстры
Актёры и съёмочная группа фильма «Мы – монстры»

Актёры

Эмили Уотсон

Emily Watson
АктрисаEmma Wishbone
Ник Фрост

Nick Frost
АктёрFrank Wishbone
Джессика Браун-Финдли

Jessica Brown-Findlay
АктрисаFay Wishbone
Итан Раус

Ethan Rouse
АктёрMax Wishbone
Селия Имри

Celia Imrie
АктрисаCheyenne
Кэтрин Тейт

Catherine Tate
АктрисаBaba Yaga
Джейсон Айзекс

Jason Isaacs
АктёрFrank Wishbone
Ивэн Бэйли

Ewan Bailey
АктёрRenfield / Additional Male voices
Исаак Раус

Isaac Rouse
АктёрJaydon
Дэниэл Бен Зеноу

Daniel Ben Zenou
АктёрImhotep

Сценаристы

Катарина Юнк

Catharina Junk
Сценарист

Продюсеры

Ребекка Кэмп

Rebecca Kamp
Продюсер

Актёры дубляжа

Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Сергей Чихачёв

Актёр дубляжа
Элиза Мартиросова

Актриса дубляжа
Светлана Камынина

Актриса дубляжа
Денис Ясик

Актёр дубляжа