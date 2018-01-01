Актёры и съёмочная группа фильма «Мы – монстры»

WinkДетямМы – монстрыАктёры и съёмочная группа фильма «Мы – монстры»
Актёры
АктрисаEmma Wishbone
Эмили УотсонEmily Watson
АктёрFrank Wishbone
Ник ФростNick Frost
АктрисаFay Wishbone
Джессика Браун-ФиндлиJessica Brown-Findlay
АктёрMax Wishbone
Итан РаусEthan Rouse
АктрисаCheyenne
Селия ИмриCelia Imrie
АктрисаBaba Yaga
Кэтрин ТейтCatherine Tate
АктёрFrank Wishbone
Джейсон АйзексJason Isaacs
АктёрRenfield / Additional Male voices
Ивэн БэйлиEwan Bailey
АктёрJaydon
Исаак РаусIsaac Rouse
АктёрImhotep