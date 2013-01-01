Мы – Миллеры (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Дэвид Берк — мелкий торговец наркотиками. Среди его клиентов — повара и скучающие домохозяйки. Детям он наркотики не продаeт и поэтому считает себя принципиальным человеком. Он пытается помочь подросткам, попавшим в беду, и на него нападают хулиганы-панки. Они отбирают у него наркотики и деньги, и наш герой оказывается в отчаянном положении. Ведь ему нечем расплатиться с его поставщиком Брэдом. Единственный выход — подрядиться на доставку крупной партии наркотиков через границу…



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