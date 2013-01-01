Мы – Миллеры (фильм, 2013) смотреть онлайн
8.92013, We're the Millers
Комедии105 мин18+
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Сюжет
Дэвид Берк — мелкий торговец наркотиками. Среди его клиентов — повара и скучающие домохозяйки. Детям он наркотики не продаeт и поэтому считает себя принципиальным человеком. Он пытается помочь подросткам, попавшим в беду, и на него нападают хулиганы-панки. Они отбирают у него наркотики и деньги, и наш герой оказывается в отчаянном положении. Ведь ему нечем расплатиться с его поставщиком Брэдом. Единственный выход — подрядиться на доставку крупной партии наркотиков через границу…
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Информация
КачествоSD
ЖанрыКомедии
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb
- РМРежиссёр
Роусон
Маршалл Тёрбер
- Актриса
Дженнифер
Энистон
- ДСАктёр
Джейсон
Судейкис
- Актриса
Эмма
Робертс
- Актёр
Уилл
Поултер
- Актёр
Эд
Хелмс
- НОАктёр
Ник
Офферман
- Актриса
Кэтрин
Хан
- МКАктриса
Молли
К. Куинн
- ТСАктёр
Томер
Сисле
- Актёр
Мэттью
Уиллиг
- Сценарист
Шон
Андерс
- ДМСценарист
Джон
Моррис
- Сценарист
Боб
Фишер
- СФСценарист
Стив
Фабер
- КБПродюсер
Крис
Бендер
- Продюсер
Такер
Тули
- ХУПродюсер
Хэппи
Уолтерс
- Продюсер
Ричард
Бренер
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Казанцев
- ЭГХудожник
Эллиотт
Глик
- ШКХудожница
Шэй
Канлифф
- ЛГКомпозитор
Людвиг
Горанссон
- ТШКомпозитор
Теодор
Шапиро