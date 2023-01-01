Мэттью Уиллиг

Биография

Мэтью Уиллиг – актер. Родился в 1969 году. С детства играл в баскетбол и американский футбол. После окончания университета штата Южная Калифорния работал в администрации. Благодаря выдающимся кондициям (рост 2;03 м, вес 132 кг) в 2009 году был приглашен в актеры ленты «Начало времен». Роль Уиллига – Марлак, жестокий пещерный человек. Это не первый кинематографический опыт артиста. Сниматься он начал в 1993 году, сыграв громилу Халка в спортивной драме «Полный контакт». Амплуа гиганта, о тело которого можно крушить дубовую мебель, а им самим – таранить стены, нисколько не тяготит артиста. Уиллиг в сериале «Гримм» так изображает могучего и зловредного рептилоида Грегорека, что зритель ощущает холод страха. В мультфильме «Легенда о Корре» артист озвучивает Здоровяка – и его голос утверждает силу экранного героя. В супергеройском сериале «Агенты Щ.И.Т.» он играет Эндрю Гарднера, превращающегося в монстра по имени Плеть. Комедийный сериал «Гостевая книга» познакомил зрителя с нелепым Капитаном, сыгранным Уиллигом. В ленте 2020 года, описывающей судьбу девушки Джокера и участь других граждан города Готэма, артист играет беззаботного счастливчика.