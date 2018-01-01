Wink
Детям
Мы ищем кляксу
Актёры и съёмочная группа фильма «Мы ищем кляксу»

Актёры и съёмочная группа фильма «Мы ищем кляксу»

Режиссёры

Владимир Полковников

Владимир Полковников

Режиссёр

Актёры

Алексей Полевой

Алексей Полевой

Актёрозвучка
Тамара Дмитриева

Тамара Дмитриева

Актрисаозвучка
Клара Румянова

Клара Румянова

Актрисаозвучка
Анатолий Папанов

Анатолий Папанов

Актёрозвучка
Анастасия Георгиевская

Анастасия Георгиевская

Актрисаозвучка
Александр Граве

Александр Граве

Актёрозвучка

Сценаристы

Владимир Сутеев

Владимир Сутеев

Сценарист

Продюсеры

Федор Иванов

Федор Иванов

Продюсер

Монтажёры

Любовь Георгиева

Любовь Георгиева

Монтажёр

Операторы

Нина Климова

Нина Климова

Оператор

Композиторы

Юрий Левитин

Юрий Левитин

Композитор