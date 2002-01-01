Мы были солдатами
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Мы были солдатами

Мы были солдатами (фильм, 2002) смотреть онлайн

2002, We Were Soldiers
Боевики132 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Рассказ о героях и их героизме, которых незаслуженно забыли при сражении под Ай Дрэнгом. В первом крупном сражении между американскими и вьетконговскими войсками: 395 американцев оказалось в окружении, враг значительно превосходил их по численности. События происходили в 1965 года.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мы были солдатами»

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