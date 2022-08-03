Дьюс отправляется по приглашению своего бывшего сутенeра на отдых в Амстердам и в итоге понимает, что его вновь хотят вернуть в бизнес эскорт-услуг для женщин. Не то чтобы Дьюс был против — платят неплохо, но, во-первых, у него уже есть постоянная подружка, а во-вторых, у европейских женщин слишком бурная сексуальная фантазия…

