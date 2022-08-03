Мумия: Гробница Императора Драконов
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Мумия: Гробница Императора Драконов

Мумия: Гробница Императора Драконов (фильм, 2008) смотреть онлайн

9.12008, The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor
Ужасы, Приключения107 мин18+

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О фильме

Заколдованный волшебницей, безжалостный китайский император-дракон должен провести вечность в забвении. Его 10 000 воинов превратились в глиняных големов. Искатель приключений Алекс О`Коннелл случайно пробуждает властителя от вечной спячки.

Страна
США, Канада, Гонконг, Китай, Великобритания, Германия
Жанр
Ужасы, Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мумия: Гробница Императора Драконов»