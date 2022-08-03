Мумия: Гробница Императора Драконов (фильм, 2008) смотреть онлайн
9.12008, The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor
Ужасы, Приключения107 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Заколдованный волшебницей, безжалостный китайский император-дракон должен провести вечность в забвении. Его 10 000 воинов превратились в глиняных големов. Искатель приключений Алекс О`Коннелл случайно пробуждает властителя от вечной спячки.
СтранаСША, Канада, Гонконг, Китай, Великобритания, Германия
ЖанрУжасы, Боевик, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время107 мин / 01:47
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.2 IMDb
- Режиссёр
Роб
Коэн
- Актёр
Брендан
Фрейзер
- Актёр
Джет
Ли
- Актриса
Мария
Белло
- Актёр
Джон
Ханна
- Актриса
Мишель
Йео
- ЛФАктёр
Люк
Форд
- ИЛАктриса
Изабелла
Люн
- ЭВАктёр
Энтони
Вон
- РВАктёр
Расселл
Вонг
- ЛКАктёр
Лиам
Каннингэм
- АГСценарист
Альфред
Гоф
- ММСценарист
Майлз
Миллар
- ДЛСценарист
Джон
Л. Болдерстон
- Сценарист
Стивен
Соммерс
- ШДПродюсер
Шон
Дэниэл
- БДПродюсер
Боб
Дюксе
- ДДПродюсер
Джеймс
Джекс
- Продюсер
Стивен
Соммерс
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ЮБАктёр дубляжа
Юрий
Брежнев
- ДДХудожник
Джон
Декстер
- ДГХудожник
Дэвид
Гоше
- СМХудожница
Санья
Милкович Хэйс
- ЭКХудожница
Энн
Калджиэн
- ДНМонтажёр
Джоэль
Негрон
- СДОператор
Саймон
Дагган
- РЭКомпозитор
Рэнди
Эдельман