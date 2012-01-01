Мой парень – псих
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Мой парень – псих

Мой парень – псих (фильм, 2012) смотреть онлайн

8.52012, Silver Linings Playbook
Драмы, Мелодрамы117 мин18+

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Сюжет

Бывший школьный учитель Пэт, проведя в психиатрической больнице восемь месяцев, возвращается в родительский дом. Он одержим мыслью помириться с бывшей супругой, к которой не имеет права приближаться по решению суда. Но знакомство с эксцентричной девушкой Тиффани зажигает в Пэте луч надежды…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мой парень – псих»

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