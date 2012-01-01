Мой парень – псих (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Бывший школьный учитель Пэт, проведя в психиатрической больнице восемь месяцев, возвращается в родительский дом. Он одержим мыслью помириться с бывшей супругой, к которой не имеет права приближаться по решению суда. Но знакомство с эксцентричной девушкой Тиффани зажигает в Пэте луч надежды��…



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