Мой парень – псих (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.52012, Silver Linings Playbook
Драмы, Мелодрамы117 мин18+
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Сюжет
Бывший школьный учитель Пэт, проведя в психиатрической больнице восемь месяцев, возвращается в родительский дом. Он одержим мыслью помириться с бывшей супругой, к которой не имеет права приближаться по решению суда. Но знакомство с эксцентричной девушкой Тиффани зажигает в Пэте луч надежды��…
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Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ДОРежиссёр
Дэвид
О. Расселл
- Актёр
Брэдли
Купер
- Актриса
Дженнифер
Лоуренс
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- Актриса
Джеки
Уивер
- КТАктёр
Крис
Такер
- АКАктёр
Анупам
Кхер
- ДОАктёр
Джон
Ортис
- Актёр
Шей
Уигэм
- Актриса
Джулия
Стайлз
- ПХАктёр
Пол
Херман
- ДОСценарист
Дэвид
О. Расселл
- БКПродюсер
Брюс
Коэн
- Продюсер
Брэдли
Купер
- ДДПродюсер
Донна
Джильотти
- Продюсер
Джон
Гордон
- ДГАктёр дубляжа
Дмитрий
Гаврилов
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Буцкая
- ЕПАктёр дубляжа
Евгений
Пашин
- ОРАктриса дубляжа
Ольга
Радчук
- МЖАктёр дубляжа
Михаил
Жонин
- МБХудожник
Марк
Бриджес
- ХЛХудожница
Хезер
Лоффлер
- ДКМонтажёр
Джей
Кэссиди
- КСМонтажёр
Криспин
Стразерс
- МТОператор
Масанобу
Такаянаги
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман