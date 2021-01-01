Мой легионер (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Луи Гаррель, Камилль Коттен и Александр Кузнецов во франко-бельгийской драма об изнанке войны. Участник Каннского фестиваля 2021 года. Влад – молодой рекрут французского Иностранного легиона. Он постоянно в разъездах, и его девушка Ника устала ждать. Она приезжает в расположение части Влада на Корсику, где встречает Селин – супругу офицера, под началом которого служит ее бойфренд. В отсутствие мужа Селин в одиночку воспитывает семилетнего сына, а заодно охотно делится с новой знакомой своими мыслями о жизни, в которой страшные вести с фронта могут прийти в любой момент. Как сохранить любовь в постоянном ожидании смерти? Поиск ответа на этот вопрос и сближает абсолютно непохожих женщин.



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