Мой легионер (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Луи Гаррель, Камилль Коттен и Александр Кузнецов во франко-бельгийской драма об изнанке войны. Участник Каннского фестиваля 2021 года. Влад – молодой рекрут французского Иностранного легиона. Он постоянно в разъездах, и его девушка Ника устала ждать. Она приезжает в расположение части Влада на Корсику, где встречает Селин – супругу офицера, под началом которого служит ее бойфренд. В отсутствие мужа Селин в одиночку воспитывает семилетнего сына, а заодно охотно делится с новой знакомой своими мыслями о жизни, в которой страшные вести с фронта могут прийти в любой момент. Как сохранить любовь в постоянном ожидании смерти? Поиск ответа на этот вопрос и сближает абсолютно непохожих женщин.
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Информация
Рейтинг
- РЛРежиссёр
Рашель
Ланг
- Актёр
Луи
Гаррель
- Актриса
Камилль
Коттен
- ИБАктриса
Ина-Мария
Бартайте
- Актёр
Александр
Кузнецов
- НААктриса
Нэйдра
Айади
- ЛЛАктёр
Лео
Леви
- ЖМАктёр
Жан
Микеланджели
- ВИАктёр
Владимир
Игнат
- СТАктриса
Симона
Трокан
- МЛАктриса
Мовей-Жаннин
Леруа
- РЛСценарист
Рашель
Ланг
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- Актёр дубляжа
Александр
Кузнецов
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева