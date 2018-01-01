Wink
Мой друг Иван Лапшин
Актёры и съёмочная группа фильма «Мой друг Иван Лапшин»

Режиссёры

Алексей Герман

Режиссёр

Актёры

Андрей Болтнев

АктёрИван Лапшин
Андрей Миронов

АктёрХанин
Нина Русланова

АктрисаНаташа Адасова
Алексей Жарков

АктёрОкошкин
Зинаида Адамович

АктрисаПатрикеевна
Александр Филиппенко

АктёрЗанадворнов
Юрий Кузнецов

Актёрначальник
Валерий Филонов

АктёрПобужинский
Анатолий Сливников

АктёрБычков
Андрей Дударенко

АктёрКашин

Сценаристы

Алексей Герман

Сценарист
Эдуард Володарский

Сценарист

Продюсеры

Виктор Извеков

Продюсер

Художники

Ю. Ротин

Художник

Монтажёры

Леда Семёнова

Монтажёр

Операторы

Валерий Федосов

Оператор