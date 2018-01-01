Wink
Фильмы
Мой ангел-хранитель
Актёры и съёмочная группа фильма «Мой ангел-хранитель»

Режиссёры

Ник Кассаветис

Nick Cassavetes
Режиссёр

Актёры

Кэмерон Диас

Cameron Diaz
АктрисаSara Fitzgerald
Эбигейл Бреслин

Abigail Breslin
АктрисаAnna Fitzgerald
Софья Васильева

Sofia Vassilieva
АктрисаKate Fitzgerald
Алек Болдуин

Alec Baldwin
АктёрCampbell Alexander
Джейсон Патрик

Jason Patric
АктёрBrian Fitzgerald
Эван Эллингсон

Evan Ellingson
АктёрJesse Fitzgerald
Хезер Уолкист

Heather Wahlquist
АктрисаAunt Kelly
Джоан Кьюсак

Joan Cusack
АктрисаJudge De Salvo
Томас Деккер

Thomas Dekker
АктёрTaylor Ambrose
Уолтер Рэни

Walter Raney
АктёрPawn Shop Proprietor

Сценаристы

Джереми Левин

Jeremy Leven
Сценарист
Ник Кассаветис

Nick Cassavetes
Сценарист
Джоди Пиколт

Jodi Picoult
Сценарист

Продюсеры

Марк Джонсон

Mark Johnson
Продюсер
Чак Пачеко

Chuck Pacheco
Продюсер
Тоби Эммерих

Toby Emmerich
Продюсер

Художники

Шэй Канлифф

Shay Cunliffe
Художница
Мэгги Мартин

Maggie Martin
Художница

Монтажёры

Алан Хайм

Alan Heim
Монтажёр

Операторы

Калеб Дешанель

Caleb Deschanel
Оператор

Композиторы

Аарон Зигман

Aaron Zigman
Композитор