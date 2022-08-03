Мой ангел-хранитель (фильм, 2009) смотреть онлайн
9.52009, My Sister's Keeper
Драма, Семейный104 мин18+
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О фильме
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Ник
Кассаветис
- Актриса
Кэмерон
Диас
- Актриса
Эбигейл
Бреслин
- СВАктриса
Софья
Васильева
- Актёр
Алек
Болдуин
- ДПАктёр
Джейсон
Патрик
- ЭЭАктёр
Эван
Эллингсон
- ХУАктриса
Хезер
Уолкист
- ДКАктриса
Джоан
Кьюсак
- ТДАктёр
Томас
Деккер
- УРАктёр
Уолтер
Рэни
- ДЛСценарист
Джереми
Левин
- Сценарист
Ник
Кассаветис
- ДПСценарист
Джоди
Пиколт
- Продюсер
Марк
Джонсон
- Продюсер
Чак
Пачеко
- Продюсер
Тоби
Эммерих
- ШКХудожница
Шэй
Канлифф
- ММХудожница
Мэгги
Мартин
- АХМонтажёр
Алан
Хайм
- КДОператор
Калеб
Дешанель
- АЗКомпозитор
Аарон
Зигман