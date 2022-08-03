Мой ангел-хранитель
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Мой ангел-хранитель

Мой ангел-хранитель (фильм, 2009) смотреть онлайн

9.52009, My Sister's Keeper
Драма, Семейный104 мин18+

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О фильме

Адвокат сталкивается с необычным делом: 11-летняя девочка подает в суд на своих родителей, узнав о том, что она была зачата «в пробирке» лишь для того, чтобы поддерживать жизнь своей сестры, больной лейкемией.

Страна
США
Жанр
Семейный, Драма
Качество
Full HD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мой ангел-хранитель»